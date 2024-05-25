Bülent Uygun: 3 puan aldığımız için mutluyuz - Son Dakika
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Spor

Bülent Uygun: 3 puan aldığımız için mutluyuz

Bülent Uygun: 3 puan aldığımız için mutluyuz

EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından mutlu olduklarını söyledi. Uygun, Kayserispor'un performansını da övgüyle bahsederek, yeni sezon formalarını taraftarlara tavsiye etti. Ayrıca, transfer çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

25.05.2024 22:23
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, izleyenlerin keyif aldığı, mücadele yönünden seyri yüksek bir maç izlendiğini belirtti.

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ı tebrik eden Uygun, "Kayserispor, geçen hafta kümede kalmasına rağmen motivasyon anlamında ve oyun planlaması anlamında mükemmel derecede güzel bir takıma karşı sahada görevini yerine getirmeye çalıştı. Çok iyi oynadılar, o yüzden Burak Yılmaz hocamızı ayrıca tebrik ediyorum." dedi.

Sivasspor'un sahaya yeni sezon formasıyla çıktığını anımsatan Uygun, "Yeni sezonda bu formalarla takımımızı temsil edeceğiz. Bütün mağazalarda formalarımız yerini aldı. Taraftarlarımızdan tek ricam forma alırken aynı zamanda kombine alarak takımımıza destek olsunlar." diye konuştu.

Uygun, karşılaşmada kırmızı-beyazlı ekibe destek olan taraftarlara da teşekkür etti.

"3 puan kazandığımız için mutluyuz"

Fode Koita'nın sakatlığının oyun düzenini bozduğunu aktaran Uygun, şunları kaydetti:

"Rakibe göre taktik değişiklik yaptık, sistemde değişiklik yaparak önlemimizi alıp daha iyi oynamaya başladık. Kazandık, 3 puan aldığımız için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte yeni bir sezonda yeni güzelliklere koşmak için inşallah yönetim kurulumuz, taraftarımız ve yeni gelecek arkadaşlarla yolumuza devam edeceğiz."

Uygun, tüm futbolcularına teşekkür ederek, sezon boyunca inanılmaz mücadele verdiklerini dile getirdi.

Ligi 54 puanla tamamladıklarını vurgulayan Uygun, "Çok önemli bir puan, dolayısıyla da futbolcu kardeşlerime gösterdikleri üstün mücadeleden dolayı, tribünde bizi destekleyen taraftarımıza desteklerinden dolayı, herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Transfer komitemiz gerekli çalışmaları yapacak"

Sivasspor'un bu sezon elindeki kadroyla oynaması gereken ne varsa onu oynayarak bu puanları topladığını dile getiren Uygun, tüm futbolcularına başarılarından dolayı teşekkür etti.

Uygun, kalacak ve gidecek futbolcularla ilgili yönetim kuruluna raporunu sunduğunu aktararak, "Transfer komitemiz gerekli çalışmaları yapacak." şeklinde konuştu.

Rey Manaj'ın transferiyle ilgili soru üzerine Uygun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Sözleşmesi var, belki bir yere göndermeyebiliriz. Yönetim kurulumuz ona bakacak, bizim istediğimiz ekonomik anlamda şartname yerine gelmezse o zaman bizle beraber devam edecek. Rey Manaj çalıştığım santrforlar arasında çok özel, güçlü, savaşçı, yeteneği olan, farklı bir futbolcu. Bize de çok şey kattı, o yüzden ona bir kez daha teşekkür ediyorum. Ekonomik anlamda yönetimi, camiamızı memnun edecek bir teklif gelirse göndeririz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bülent Uygun: 3 puan aldığımız için mutluyuz - Son Dakika

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