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EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Galatasaray ile berabere kalmaktan mutluyuz - Son Dakika
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EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Galatasaray ile berabere kalmaktan mutluyuz

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sahalarında mutlu olduklarını söyledi. Uygun, rakiplerini tebrik ederek, takımdan ayrılmak isteyen futbolcular olduğunu belirtti. Ayrıca, yeni transferlerin en kısa zamanda takıma dahil edileceğini ve taraftarlardan destek istendiğini ifade etti.

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Galatasaray ile berabere kalmaktan mutluyuz
11.01.2024 - 21:59,  Güncelleme: 22:00
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EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ertelenen maçta sahalarında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlen basın toplantısında, rakiplerini tebrik etti.

Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunu vurgulayan Uygun, "Evimizde taraftarımıza hem galibiyet armağan etme, hem de oyun sistemimizi ilk defa değiştirerek yeni bir formatla maçı kazanmak için sahaya çıktık." dedi.

Uygun, hem kendilerinin, hem rakiplerinin pozisyonlar bulduğunu belirterek, "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum, verdiğim görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştılar. Bugün ise çok daha önemli bir işi başardılar." diye konuştu.

"Takımdan 3-4 futbolcu ayrılacak"

Takımdan ayrılmak isteyen futbolcuların olduğunu dile getiren Bülent Uygun, şöyle devam etti:

"Bugün bazıları gelip başka yere gitmek istediklerini söyledi. Sivasspor tektir, Sivasspor'da oynamak isteyen bizimledir ve bizimle olmak istemeyenlerin hepsine de teşekkür ederiz. Benim için sahaya çıkacak, o formayı temsil edecek 11 tane aslan her şey için bedeldir. Bugün sahada da oynayan, sonradan oyuna giren hepsini tebrik ediyorum. Çok zor ve sıkıntılı bir süreci geçirmiş olduk. Transfer dönemi ama yine maçlarımız var. Takımdan 3-4 futbolcu ayrılacak, belki 1-2 futbolcu daha ayrılabilir."

Sahada mücadele eden bütün futbolculara teşekkür eden Uygun, Sivasspor'dan daha büyük kimsenin olmadığını vurguladı.

"Sivasspor'dan kimse büyük değildir"

Sivasspor'un gerçek sahibinin taraftarlar olduğunu anlatan Bülent Uygun, "Bizler ekonomik olarak gerekeni alırız. Ama Sivasspor'dan kimse büyük değildir. Bugün yaşananlar oldu, ayrılıklar oldu. Bakacağız bundan sonra da ayrılmak isteyen ayrılabilir. Benim için 15-17 yaşında da Sivasspor forması giymek isteyen kişi değerlidir." şeklinde konuştu.

Uygun, verdiği sözleri yerine getirecek, düşündüğü taktiksel sistemi uygulayacak futbolculara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

"Gönül isterdi ki 3 puanla ayrılalım"

Sakat ve eksik oyuncular nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşadığını belirten Uygun, şöyle konuştu:

"Sahanın azizliğinden bir gol yedik ve ondan sonra sistemi ve oyun planlamamızı değiştirdik. Pozisyonlara da girdik, zaten rakibimiz de çok iyi onlar için söylenecek bir şey yok. Analizlerimizi iyi yapmıştık ve karşılığında da 1 puanla ayrıldık. Gönül isterdi ki 3 puanla ayrılalım. Çünkü bizim çok acil 3 puanlara ihtiyacımız var. Bugün sadece 1 puan aldık, bundan sonra önümüze bakarak devam edeceğiz."

Yeni sezonda takımdan gidecek oyuncuların olduğunu dile getiren Uygun, kısa zaman zarfı içerisinde bazı planlamalar yapacağını aktardı.

Uygun, yeni transferleri en kısa zamanda takıma kazandırmayı arzuladıklarını ifade etti.

Sivasspor formasına yakışan futbolcularla yola devam edeceklerini söyleyen Uygun, "Mutlaka 5 transfer gibi bir transfer politikamız var. İsimlerini ve mevkilerini açıklamayacağım. Bir hafta ya da en geç 10 gün içerisinde bu oyuncuları takımımıza dahil etmiş olacağız." dedi.

Taraftarlardan tribünlerdeki yerlerini almalarını isteyen Uygun, desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

"Takımda gidenler ve gelenler olacak"

Bülent Uygun, Sivasspor'un Türkiye Ligi'nin en az koşan ikinci takımı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değil. Koşmayacak tek adam varsa oda Messi'dir, o bile koşuyor ve gereğini yapıyor. Takımda gidenler ve gelenler olacak. Sivasspor'u çok fazla borca sokmadan gerekli transferleri yapacağız. Bunun için sadece zaman ve sabır gerekli. Gençlerle ilgili de altyapıya gidiyorum ve idmanları izliyorum. Oradan 3 çocuğumuzu daha kadroya kattım. Onları da kupa maçında sahaya süreceğim. Onların karakterlerine, oyun anlayışlarına bakacağım. Çünkü oynamaya oynamaya körelirler."

Kaynak: AA
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