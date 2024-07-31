Bülent Uygun: Rey Manaj için teklifler beklentilerimizi karşılamıyor - Son Dakika
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Bülent Uygun: Rey Manaj için teklifler beklentilerimizi karşılamıyor

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, golcü oyuncu Rey Manaj'ın bonservis bedeli için teklif edilen '6-7 milyon avronun' beklentilerini karşılamadığını söyledi. Uygun, takımı gençleştirme adına Hakan Arslan ve Caner Osmanpaşa ile yollarını ayırdıklarını belirtti. Ayrıca, İngiltere ve Polonya'da görüşülen futbolcuların kadroya katılacağını ve transfer politikasının kulüp bütçesini aşacağını ifade etti.

31.07.2024 13:03
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, golcü oyuncu Rey Manaj'ın bonservis bedeli için teklif edilen "6-7 milyon avronun" beklentilerini karşılamadığını söyledi.

Uygun, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında takımı gençleştirme adına yönetim olarak karar aldıklarını, bu doğrultuda da Hakan Arslan ve Caner Osmanpaşa ile yollarını ayırdıklarını anımsattı.

Kırmızı beyazlı kulübün yeni bir sürece girdiğini vurgulayan Uygun, Sivasspor'a uzun yıllar emek veren ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kuruluna seçilen Mecnun Otyakmaz'a da teşekkür etti.

"İngiltere'de görüştüğümüz 3 futbolcu var"

Uygun, sezon sonrası 17 futbolcuyla yolların ayrıldığını ve kadroya şu ana kadar 3 takviyenin yapıldığını dile getirdi.

Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Bekir Turaç Böke'nin transfer edildiğini anlatan Uygun, "Yöneticimiz Gökhan Karagöl, İngiltere'ye gidecek, orada görüştüğümüz 3 futbolcu var. Bununla beraber bir Polonya macerası yaşayacağız, orada görüşülen futbolcularımız var." diye konuştu.

Kadroya önemli futbolcular katacaklarına dikkati çeken Uygun, "Bu hafta sonuna kadar inşallah bir aksilik olmazsa onları da Sivas'a getirerek yeni sezonda kadromuza katacağız. Belirlediğimiz 15 futbolcunun hemen hemen hepsiyle belirli bir aşamaya geldik." ifadelerini kullandı.

Her bölge için alternatifli kadro oluşturmak istediklerine dikkati çeken Uygun, şöyle devam etti:

"Toplamda 12-13 kişilik bir transfer politikası belirlemiş durumdayız. Kulüp başkanımız Bahattin Eken ve yönetimimiz biraz da kesenin ağzını açtı dersek yanlış olmaz. Bütçemizin üzerine kendi ceplerinden takviye yaparak 70-80 milyon lira gibi bir rakam olacaktır ve iyi bir transfer politikasıyla arzuladığımız Sivasspor'u inşallah izlettireceğiz."

"Rey Manaj'a teklifler var"

Uygun, Rey Manaj transferiyle ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsteyen 3-4 takım var. Bu takımlardan ekonomik anlamda istediğimiz katkıyı almazsa yönetimimiz bırakmak istemiyor. Rey Manaj'a özel antrenmanlarını yaptırıyoruz. Rey Manaj, Sivas ile bütünleşti. 3-4 takımdan teklif var ama bizim istediğimiz seviyede değil. Ekonomik anlamda o paralara dönüp bakmıyoruz. 6-7 milyon avrolar teklif ediliyor, kabul etmiyoruz. Zaten 1 haftası var ve 1 hafta sonra bireysel antrenmanlardan çıkıp ekibimize dahil olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bülent Uygun: Rey Manaj için teklifler beklentilerimizi karşılamıyor - Son Dakika

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