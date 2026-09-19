Bulgaristan'daki Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 32 altınla 45 madalya kazandı

Bulgaristan'daki Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 32 altınla 45 madalya kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Bulgaristan'ın Panagyurishte kentinde toplam 45 madalya kazandı. Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun açıklamasına göre bu madalyaların 32'si altın, 8'i gümüş, 5'i bronz.
Türkiye, Bulgaristan'da düzenlenen Kuraş Avrupa Şampiyonası'nda 45 madalya kazandı.
Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun açıklamasına göre, Panagyurishte kentinde yapılan organizasyonda milli sporcular, büyükler, ümitler ve gençler kategorilerinde 32 altın, 8 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 45 madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: AA
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