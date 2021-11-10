2019-21 sezonlarında gösterdiği performansla Juventus'a transfer olan ve ardından hemen Sampdoria'ya kiralanan Mohamed Ihattaren, ailevi sebeplerden ötürü 12 Ekim'de Hollanda'ya gitmişti.
Son olarak Voetbal International'da yer alan habere göre babasını kaybeden genç oyuncunun bunalıma girdiği ve futbolu bırakmak istediği ifade edildi.
Ünlü menajer Mino Raiola, futbolcusunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Raiola, "Futbolu bırakmak istediğini söyledi. Ona yardımcı olurum ama konuşamıyoruz" dedi.
Son Dakika › Spor › Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor - Son Dakika Spor