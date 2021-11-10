Üye Girişi
Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor - Son Dakika

Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor

10.11.2021 13:23

Bir süredir haber alınamayan Mohamed Ihattaren'in babasının ölümü dolayısıyla bunalıma girdiği, futbolu bırakacağını menajerine iletti. Mino Raiola, futbolcuyu kararından döndüremeyeceğine ifade etti.

2019-21 sezonlarında gösterdiği performansla Juventus'a transfer olan ve ardından hemen Sampdoria'ya kiralanan Mohamed Ihattaren, ailevi sebeplerden ötürü 12 Ekim'de Hollanda'ya gitmişti.

PSV'den Juventus'a transfer olmuştu! Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor

15 GÜN HABER ALINAMADI

Son olarak Voetbal International'da yer alan habere göre babasını kaybeden genç oyuncunun bunalıma girdiği ve futbolu bırakmak istediği ifade edildi.

PSV'den Juventus'a transfer olmuştu! Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor

"BİR SÜREDİR KONUŞMUYORUZ"

Ünlü menajer Mino Raiola, futbolcusunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Raiola, "Futbolu bırakmak istediğini söyledi. Ona yardımcı olurum ama konuşamıyoruz" dedi.

Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor

Mino Raiola, Juventus, Hollanda, Ekim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Okulda hakarete uğrayan 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi kendisini astı 14:06 Okulda hakarete uğrayan 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi kendisini astı Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek 13:57 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu! 13:50 Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu!
HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun 13:32 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı 12:52 Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır 11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı 11:48 Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu 11:22 Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
14:06 Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi
13:58 ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü
13:56 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek
13:53 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!
13:49 Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu!
13:45 Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi
13:31 HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun
13:27 Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde
13:23 Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor
13:13 Fenerbahçe'nin maçları Güney Kore'de canlı olarak yayınlanacak
Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi         
14:07
ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü         
13:59
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi         
13:45
Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde Altın fiyatlarındaki rekor yükseliş! Gözler ABD enflasyon verilerinde         
13:28
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü         
12:39
Ticaret Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanlığı'ndan "efsane cuma" uyarısı: İndirim kampanyaları için dikkatli olun         
11:54
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor Buse Varol, uzun bir aradan sonra Camdaki Kız dizisiyle ekranlara dönüyor         
09:49
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov: Orduyu TSK modeline uygun olarak yeniden yapılandırıyoruz         
09:45
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 14:13:33. #1.11#
SON DAKİKA: Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement