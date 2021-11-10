Bunalıma giren Mohamed Ihattaren, 19 yaşında futbolu bırakıyor

Bir aylık eğitim için İstanbul'a gelen genç kız, samuray kılıcıyla öldürüldü

2019-21 sezonlarında gösterdiği performansla Juventus'a transfer olan ve ardından hemen Sampdoria'ya kiralanan Mohamed Ihattaren, ailevi sebeplerden ötürü 12 Ekim'de Hollanda'ya gitmişti.

15 GÜN HABER ALINAMADI

Son olarak Voetbal International'da yer alan habere göre babasını kaybeden genç oyuncunun bunalıma girdiği ve futbolu bırakmak istediği ifade edildi.

"BİR SÜREDİR KONUŞMUYORUZ"

Ünlü menajer Mino Raiola, futbolcusunun durumuyla ilgili açıklama yaptı. Raiola, "Futbolu bırakmak istediğini söyledi. Ona yardımcı olurum ama konuşamıyoruz" dedi.