Almanya Bundesliga'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı savunmacı, haftanın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı.
Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak, Bundesliga'nın 26. haftasında Wolfsburg karşısında sergilediği etkili performansla haftanın ilk 11'ine seçildi.
Milli futbolcu, son haftalardaki istikrarlı performansıyla öne çıkıyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da son 5 haftada 4 kez haftanın 11'ine girerek önemli bir başarıya imza attı.
Bu sezon 18 maçta forma giyen Ozan Kabak, savunmadaki başarısının yanı sıra hücumda da katkı sağladı. Milli oyuncu, attığı 4 golle takımına skor anlamında da destek verdi.
Son Dakika › Spor › Bundesliga'da Ozan Kabak fırtınası - Son Dakika
