İlk olimpiyatına katılan milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama elemelerinde tarihi bir başarıya imza attı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, kadınlar yüksek atlama elemeleri gerçekleştirildi. Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1,92 metrelik derecesiyle elemeleri 8'inci sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başardı.
İlk olimpiyatından final sevinci yaşayan Buse Savaşkan, Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet olmayı başardı. Buse, 4 Ağustos Pazar günü madalya mücadelesine çıkacak.
Son Dakika › Spor › Bunu başaran 2 kişiden 1'i oldu! Milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada finale yükseldi - Son Dakika
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