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Burak Elmas, gözlemcileri hedef gösterdi - Son Dakika

Burak Elmas, gözlemcileri hedef gösterdi

01.12.2021 17:29

Galatasaray Başkanı Burak Elmas basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi. TFF'ye yönelik çarpıcı ifadeler kullanan Elmas, "TFF'de seçimlere hazırlanan gruplar Nihat Özdemir'i de zor durumda bırakıyor. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama. Hakemlerin kararları kulübe ve kişiye karşı aynı olmalı. Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var" sözlerine yer verdi.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Elmas'ın TFF gözlemcileriyle ilgili kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.

"HAKEM RAPORUNU DEĞİŞTİREN GÖZLEMCİLER VAR"

Elmas, " Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen isimler var. TFF'de seçimlere hazırlanan gruplar Nihat Özdemir'i de zor durumda bırakıyor. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama. Hakemlerin kararları kulübe ve kişiye karşı aynı olmalı. Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var. İlk defa kulüp başkanları aynı konularda mutabık. Biz sisteme uymayacağız, sistemi değiştireceğiz" dedi.

Burak Elmas, gözlemcileri hedef gösterdi

Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Elmas, gözlemcileri hedef gösterdi - Son Dakika Spor


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