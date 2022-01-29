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Burak Elmas'ın "Anlaştık" dediği transfer olmadı! Galatasaray taraftarı sözün bittiği yerde - Son Dakika

Burak Elmas'ın "Anlaştık" dediği transfer olmadı! Galatasaray taraftarı sözün bittiği yerde

29.01.2022 21:01

Galatasaray'ın Fernando Muslera'nın boşluğunu dolduracak Roman Bürki transferi iptal oldu. Geçen gün Başkan Burak Elmas'ın "Anlaştık" dediği futbolcu, sarı-kırmızılıların teklifine olumsuz yanıt verdi ve masadan kalktı.

Tarihi bir sezon geçiren ve Süper Lig'de küme düşme hattının yalnızca 3 puan üzerinde yer alan Galatasaray, kaleci transferinde mutlu sona ulaşamadı. Muslera'nın sakatlığının ardından kaleyi devralan İsmail Çipe'nin büyük hayal kırıklığı yaratması sonrası gündemin ilk sırasına kaleci transferini alan sarı-kırmızılılar, sona geldikleri Bürki transferinde büyük bir sürpriz yaşadı.

"BÜRKİ, GALATASARAY İÇİN İSTANBUL'A GİTMEYECEK"

İsviçre basınında Blick'in haberine göre, Roman Bürki'nin Galatasaray'a transferinin iptal olduğu ve taraflar arasındaki anlaşmanın bozulduğu aktarıldı. Blick muhabiri Andreas Böni, "Anlaşma sağlanamadı. Roman Bürki, Galatasaray için İstanbul'a gitmeyecek. Transfer konusu masadan kalktı." dedi.

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Roman Bürki

"BÜRKİ İLE ANLAŞTIK"

Roman Bürki'yle anlaştıklarını belirten Galatasaray Başkanı Burak Elmas geçen gün yaptığı açıklamada, "Muslera'nın yerine kaleci alacağız. Muslera bizim kaptanımız. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Oynamadığı sürede görev yapacak kaleci arıyoruz. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık. Kulübü ile görüştüğümüz detaylar var." demişti.

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Burak Elmas, Galatasaray, Transfer, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Elmas'ın 'Anlaştık' dediği transfer olmadı! Galatasaray taraftarı sözün bittiği yerde - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Burak Elmas'ın "Anlaştık" dediği transfer olmadı! Galatasaray taraftarı sözün bittiği yerde - Son Dakika
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