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Burak Elmas'tan kadro dışı talimatı - Son Dakika

Burak Elmas'tan kadro dışı talimatı

02.02.2022 00:54
Burak Elmas'tan kadro dışı talimatı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler altyapıdaki yıldız oyuncu Bartuğ Elmaz'ın kulübün tavrına rağmen Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçti.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler altyapıdaki yıldız oyuncu Bartuğ Elmaz'ın kulübün tavrına rağmen Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçti. Kulüpte bu konudaki yetkililere direktif verilirken, kulübün haklarını çiğnemeye kalkacak genç oyuncuların sert şekilde uyarılması ve Antalya kampındaki Bartuğ Elmaz'ın kadro dışı bırakılması talimatı verildi.

Altyapıdaki oyuncuların menajerlerle kulübün karşısına çıkmasının artık kabul edilmeyeceğini belirten Elmas'ın kurmaylarına "artık Galatasaray'ın yetiştirdiği oyuncuların aklını karıştıran menajerleri de asla muhatap kabul etmeyin" dediği öğrenildi. MUSTAFA KAPI ÖRNEĞİ VE ALTYAPI REVİZYONUGalatasaray'da altyapı düzeninin tamamen değişeceği, oyuncu ve velilere yeni formatlarla anlaşmalar yapılacağı kaydedildi. Galatasaray'ın uzun yıllar yatırım yaptığı reşit olmayan oyuncuların menajerlerle kulüp yetkililerinin karşısına çıkmasından rahatsız olan yönetim, reformlar için çalışmalar başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpte, daha önce Mustafa Kapı da menajerlerin organizasyonuyla kulübün iradesine rağmen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmuştu. Lille'de varlık gösteremeyen genç oyuncu, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'un yolunu tutmuştu.


- Oyuncular
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Galatasaray, Burak Elmas, Marsilya, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Burak Elmas'tan kadro dışı talimatı - Son Dakika Spor


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