Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor'un yeni transferlerinden Burak Kapacak'ın lisansı çıktı.

Lisans işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapacak, Teknik Direktör İsmet Taşdemir'in görev vermesi halinde yarın oynanacak Kayserispor karşılaşmasında forma giyebilecek. 26 yaşındaki futbolcunun kırmızı-beyazlı ekip ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Kapacak'ın, Kayserispor karşısında süre alıp almayacağı ise teknik heyetin kararına bağlı olacak.