Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 1 Temmuz'da işbaşı yapıyor

Türk futbolunun efsane golcülerinden Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki yeni görevine başlamak için artık gün sayıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI OLDU

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yeni yardımcısı olarak 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında yer alacak.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

2006-2008 ve 2019-2020 yıllarında Beşiktaş formasını terleten Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulüpte 96 maça çıktı. Yılmaz bu karşılaşmalarda 32 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.