Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 1 Temmuz'da işbaşı yapıyor - Son Dakika
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Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 1 Temmuz'da işbaşı yapıyor

29.06.2023 14:10

Türk futbolunun efsane golcülerinden Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta yeni görevine başlamak için gün sayıyor. Yılmaz, 1 Temmuz'da başlayacak olan yeni sezon çalışmalarında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak görev alacak. Beşiktaş'ta daha önce 96 maça çıkan Yılmaz, 32 gol ve 12 asistlik performans sergilemişti.

Türk futbolunun efsane golcülerinden Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki yeni görevine başlamak için artık gün sayıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI OLDU

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yeni yardımcısı olarak 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında yer alacak.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

2006-2008 ve 2019-2020 yıllarında Beşiktaş formasını terleten Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulüpte 96 maça çıktı. Yılmaz bu karşılaşmalarda 32 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.

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Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 1 Temmuz'da işbaşı yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 1 Temmuz'da işbaşı yapıyor - Son Dakika
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