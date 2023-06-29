Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak 1 Temmuz'da işbaşı yapıyor

Türk futbolunun efsane golcülerinden Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki yeni görevine başlamak için artık gün sayıyor.
beIN Sports'ta yer alan habere göre; Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yeni yardımcısı olarak 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon çalışmalarında yer alacak.
2006-2008 ve 2019-2020 yıllarında Beşiktaş formasını terleten Burak Yılmaz, siyah-beyazlı kulüpte 96 maça çıktı. Yılmaz bu karşılaşmalarda 32 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.
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