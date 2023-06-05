Burak Yılmaz futbol kariyerine nokta koydu ve Mauro Icardi'yi övdü - Son Dakika
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Burak Yılmaz futbol kariyerine nokta koydu ve Mauro Icardi'yi övdü

05.06.2023 22:18

37 yaşındaki futbolcu Burak Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Yılmaz, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi öve öve bitiremedi ve onun Galatasaray'da kalması gerektiğini söyledi. Ayrıca Galatasaray'a özel bir parantez açan Yılmaz, kulüpte yaşadıklarının kalbinde her zaman farklı bir yere sahip olacağını belirtti.

Burak Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. 37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi öve öve bitiremedi.

"BENCE DEVAM ETMELİ"

Yılmaz, basın toplantısında Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile ilgili gelen soruya, "Mauro Icardi için, "Icardi, Galatasaray efsanesi oldu zaten, çok önemli bir futbolcu. Ben Lille'deyken, o PSG'deydi. Forma şansı bulamıyordu ama girdiği maçlarda çok etkiliydi. Oyunculuğuyla alakalı söylenecek bir şey yok. Galatasaray'la kimyası tuttu. Galatasaray onu, o Galatasaray'ı çok sevdi. Bence devam etmeli. Galatasaray'da her zaman çok iyi santrforlar, kaleciler oynamıştır. Bu Galatasaray'ın kültüründen geliyor. Icardi, mutlaka kalmalı bence. Kalamazsa da, Galatasaray Icardi'den daha iyisini alır. Çünkü bu bir gelenek Galatasaray'da" ifadelerini kullandı.

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"GALATASARAY'IN KALBİMDE YERİ FARKLI"

Galatasaray'a ayrı bir parantez açan Burak Yılmaz, "4 tane çınar kulübümüz bana kapılarını açtı. Herkese mavi boncuk dağıtmak istemem. Ama bu kulüplerde oynamak Türkiye'de iki futbolcuya nasip oldu. Bir tanesi de benim. Dediğim gibi hepsinde çok büyük başarılar yakalayamadım ama hepsinin kalbimde yeri farklıdır. Galatasaray'da yaşadıklarım, başardıklarım, Galatasaray'ın beni Avrupa çapında futbolcu yapması ne Beşiktaşlılığımı ne de Beşiktaş'a yakınlığımı değiştirir. O yüzden Galatasaray'da yaşadıklarım her zaman benim kalbimin en farklı yerinde olacaktır." dedi.

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz futbol kariyerine nokta koydu ve Mauro Icardi'yi övdü - Son Dakika


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