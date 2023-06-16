Son olarak Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı. Eski golcünün, antrenörlük kariyeri başlıyor.
Ortacizgi.com'da yer alan habere göre, Bayram Bektaş'ın Şenol Güneş'in yardımcılığından ayrılmasının ardından göreve Burak Yılmaz'ın getirilmesi bekleniyor.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirecek eski golcü, sürecin olumlu ilerlemesi durumunda antrenörlük kariyerine resmen başlayacak.
Son Dakika › Spor › Futbolculuk kariyerini noktalayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imzayı atıyor! Bambaşka bir görevi olacak - Son Dakika