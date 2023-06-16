Futbolculuk kariyerini noktalayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imzayı atıyor! Bambaşka bir görevi olacak - Son Dakika
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Futbolculuk kariyerini noktalayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imzayı atıyor! Bambaşka bir görevi olacak

16.06.2023 16:37

Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı. Eski golcü, Şenol Güneş'in yardımcılığından ayrılan Bayram Bektaş'ın yerine getirilerek antrenörlük kariyerine başlayacak. Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan Yılmaz, sürecin olumlu ilerlemesi durumunda resmen antrenörlük kariyerine başlayacak.

Son olarak Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, geçtiğimiz gün düzenlediği basın toplantısında futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı. Eski golcünün, antrenörlük kariyeri başlıyor.

BURAK YILMAZ, ANTRENÖR OLUYOR

Ortacizgi.com'da yer alan habere göre, Bayram Bektaş'ın Şenol Güneş'in yardımcılığından ayrılmasının ardından göreve Burak Yılmaz'ın getirilmesi bekleniyor.

ÇEBİ İLE GÖRÜŞECEK

Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirecek eski golcü, sürecin olumlu ilerlemesi durumunda antrenörlük kariyerine resmen başlayacak.

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Burak Yılmaz, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolculuk kariyerini noktalayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'a imzayı atıyor! Bambaşka bir görevi olacak - Son Dakika


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