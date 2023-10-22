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Neden sarı kart gördü? Burak Yılmaz hakeme neler dediğini tek tek anlattı - Son Dakika

Neden sarı kart gördü? Burak Yılmaz hakeme neler dediğini tek tek anlattı

Son Güncelleme: 22.10.2023 08:58

Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Burak Yılmaz, karşılaşmanın ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi. Sarı kart gördüğü pozisyonda Meler'e dediklerini anlatan Yılmaz, ''Penaltıyla alakalı topa değişiyor ya da dışarıda dedim, öyle bağırdım. O da geldi güzelce bana sarı kart gösterdi haksızmışım gibi.'' dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Burak Yılmaz, derbi yenilgi sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'e yüklendi. Yılmaz, Meler'in kendisine sarı kart gösterdiği pozisyonda yaşananları da anlattı.

"HAKSIZMIŞIM GİBİ SARI KART GÖSTERDİ"

Burak Yılmaz, Halil Umut Meler ile arasındaki diyaloğu, "Penaltıyla alakalı topa değiyor ya da dışarıda dedim, öyle bağırdım. O da güzelce geldi bana sarı kart gösterdi haksızmışım gibi." dedi.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Yılmaz, Meler ile ilgili ayrıca, "Futbolcuların kaos ortamından etkilendiğini düşünmüyorum. Taraftarımız bizimleydi ve aslanlar gibi geldiler, biz de onlar için oynadık. Yönetim bizimleydi ve desteklediklerini gösterdiler. Kaos ortamı sahaya yansıdıysa, başka yerlere yansıdı! Penaltı, kartlar... Beşiktaş'ta bir şey varsa 'Biz de vuralım' olmamalı. Halil Umut Meler ile ilgili konuşmak istemiyorum. Penaltıydı, frikikti, doğruydu, karttı, bu değil. Başka şeyler var sahanın içinde. Başka yerlerde kesilme var. Tık diye kesme var, götürmeme var. Ben bunları çok iyi bilirim. O yüzden Halil Umut Meler ile ilgili konuşmak istemiyorum!" ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler, Burak Yılmaz, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neden sarı kart gördü? Burak Yılmaz hakeme neler dediğini tek tek anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Neden sarı kart gördü? Burak Yılmaz hakeme neler dediğini tek tek anlattı - Son Dakika
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