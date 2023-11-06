Ali Ece, Burak Yılmaz'ın açıklaması sonrası stüdyoda sinir krizi geçirdi

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Burak Yılmaz'ın Bailly ve Beşiktaş formasının önemiyle ilgili açıklaması karşısında çılgına dönen yorumcu Ali Ece, Vole YouTube kanalının canlı yayınında sinir krizi geçirdi.

"SENDEN Mİ ÖĞRENECEĞİZ BEŞİKTAŞ FORMASINI"

Oldukça sinirlenen Ali Ece açıklamasında, "Beşiktaş forması falan sana kalmadı beyim. Sana kalmadı o forma! O formayı savunmak da sana kalmadı. Şenol Güneş olmasa zor dönerdin sen Beşiktaş'a. Sen konuşmayacaksın! Beşiktaş'ın birliğini bütünlüğünü sağlamak sana kalmamış. Adama bak ya sorumsuz! Sorumsuz kere sorumsuz! Senden mi öğreneceğiz biz Beşiktaş formasını. Adama bak ya! Sen sebep oldun buna. Bilmiyorum, özür dilerim. Beni durdurun. Ben buna parama ödemem, Beşiktaş yeterince para ödedi buna. Böyle şey görmedim ya!" dedi.

"SANKİ BANA RIZA ÇALIMBAY"

Bir türlü yatıştırılamayan Ece, "Sana mı kaldı be adam kimsin sen! Sanki Rıza Çalımbay'sın başıma. Allah kahretmesin ya!" ifadelerini kullandı.

BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Bailly'i Tayfur Bingöl'e çıkıştığı için oyundan aldığını belirten Burak Yılmaz yaptığı açıklamada, "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar! Bunu net söylüyorum. Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun." demişti.