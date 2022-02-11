Burak Yılmaz'ın babası bombayı resmen patlattı: Biz Beşiktaşlıyız, herkes bilir!

Burak Yılmaz'ın teknik direktör babası Fikret Yılmaz, Lille'de forma giyen oğlunun Türkiye'de bir takımda 200 gol barajını aşarak futbolu bırakmasını istediğini söyledi.

Baba Fikret Yılmaz

"HOCA DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLEDİ"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz, "Burak bence bu sezon da iyi oynuyor. Ama takım olarak iyi gitmiyorlar. Teknik direktör değişikliği, kulübün iyi oyuncuları satıp, yatırıma gitmesin gibi nedenlerden dolayı işler istedikleri gibi gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile eşleştiler. Chelsea mutlak favori değil. Lille sıradan bir takım değil ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyorlar" dedi.

"HER ŞEY OLABİLİR"

Fikret Yılmaz Beşiktaş dedikodularıyla ilgili, "Her şey olabilir. Sezon sonunu görmek gerek. Milli takımla hedefleri var. Ben geleceğiyle ilgili çok konuşmuyorum. Ama biz Beşiktaşlıyız. Bunu herkes bilir. Yazılanları okuyorum. Gerçekleşmesi için dua ediyorum. İnşallah olur. Bizi aşan bir mesele. Türk liginde 200 golü geçmesini, sonra futbol kariyerini noktalamasını isterim" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖR OLUR"

Burak'ın teknik direktör olacağını ifade eden baba Yılmaz, "Burak futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik adam olarak kalacaktır. Kesinlikle planımız bu. Yapacağı iş futbol adamlığıdır. Bunu yapabilecek becerisi vardır. Avrupa'da geçen sezon yaptığını tüm zamanlarda yapan yok" şeklinde konuştu.