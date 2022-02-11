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Burak Yılmaz'ın babası bombayı resmen patlattı: Biz Beşiktaşlıyız, herkes bilir! - Son Dakika

Burak Yılmaz'ın babası bombayı resmen patlattı: Biz Beşiktaşlıyız, herkes bilir!

11.02.2022 21:11

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, oğlunun transfer durumu hakkında açıklama yaptı. Fikret Yılmaz, "Biz Beşiktaşlıyız, herkes bilir. Gerçekleşmesi için dua ediyorum" dedi.

Burak Yılmaz'ın teknik direktör babası Fikret Yılmaz, Lille'de forma giyen oğlunun Türkiye'de bir takımda 200 gol barajını aşarak futbolu bırakmasını istediğini söyledi.

Herkes 'Kral'ı bekliyor! Burak Yılmaz'ın babası bombayı resmen patlattı
Baba Fikret Yılmaz

"HOCA DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLEDİ"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Yılmaz, "Burak bence bu sezon da iyi oynuyor. Ama takım olarak iyi gitmiyorlar. Teknik direktör değişikliği, kulübün iyi oyuncuları satıp, yatırıma gitmesin gibi nedenlerden dolayı işler istedikleri gibi gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile eşleştiler. Chelsea mutlak favori değil. Lille sıradan bir takım değil ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynuyorlar" dedi.

Herkes 'Kral'ı bekliyor! Burak Yılmaz'ın babası bombayı resmen patlattı

"HER ŞEY OLABİLİR"

Fikret Yılmaz Beşiktaş dedikodularıyla ilgili, "Her şey olabilir. Sezon sonunu görmek gerek. Milli takımla hedefleri var. Ben geleceğiyle ilgili çok konuşmuyorum. Ama biz Beşiktaşlıyız. Bunu herkes bilir. Yazılanları okuyorum. Gerçekleşmesi için dua ediyorum. İnşallah olur. Bizi aşan bir mesele. Türk liginde 200 golü geçmesini, sonra futbol kariyerini noktalamasını isterim" ifadelerini kullandı.

Herkes 'Kral'ı bekliyor! Burak Yılmaz'ın babası bombayı resmen patlattı

"TEKNİK DİREKTÖR OLUR"

Burak'ın teknik direktör olacağını ifade eden baba Yılmaz, "Burak futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik adam olarak kalacaktır. Kesinlikle planımız bu. Yapacağı iş futbol adamlığıdır. Bunu yapabilecek becerisi vardır. Avrupa'da geçen sezon yaptığını tüm zamanlarda yapan yok" şeklinde konuştu.

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Fikret Yılmaz, Burak Yılmaz, Baba, dua, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Burak Yılmaz'ın babası bombayı resmen patlattı: Biz Beşiktaşlıyız, herkes bilir! - Son Dakika Spor


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