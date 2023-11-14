Beşiktaş'taki teknik sorumlu görevinden istifa eden Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "İçten içe 'Keşke gelmeseydim' diyorum ama, Beşiktaş'tan kaçamazdım." diyen Yılmaz, Abouba kar'ın da 4 ay sonraki alacaklarını istediğini söyledi. Bu açıklamalara Sinan Engin çok sert tepki gösterdi.
Sinan Engin yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz'ın açıklamaları inanılmaz. Belli bir düzeye gelmiş bir futbol adamı. Babası eski futbolcu, teknik adam. Bir insan kariyerini nasıl mahvedebilir 1 ay içinde bunu izliyoruz." dedi.
Engin açıklamasının devamında, "Kalkıp Beşiktaş fotoğraflarını siliyorsun Instragram'dan. Senin Beşiktaşlılığın teknik adamlıktan mi ibaret?" Yaptığı açıklamalara şok oldum. Aboubakar koşuyordu, sarılıyordun ona. Şimdi bu açıklamalarında Aboubakar'ı da taca attın." dedi.
Yılmaz'ın dediklerine inanamadığını yineleyen Engin son olarak, "Şimdi sosyal medyada Burak Yılmaz ihraç edilsin deniyor. Burak tek bir şey yapacaktı, 'Şansı değerlendiremedim' diyeceksin, kenara çekileceksin, bu kadar. İnanamıyorum onun adına bu olanlara. Belki çok iyi bir teknik direktör olacaktı ilerde." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › İstifa eder etmez Beşiktaş'a sallayan Burak Yılmaz'ın söyledikleri Sinan Engin'i şoke etti - Son Dakika