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İstifa eder etmez Beşiktaş'a sallayan Burak Yılmaz'ın söyledikleri Sinan Engin'i şoke etti - Son Dakika

İstifa eder etmez Beşiktaş'a sallayan Burak Yılmaz'ın söyledikleri Sinan Engin'i şoke etti

14.11.2023 15:16  - Güncelleme: 15:48

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ile yolları ayırır ayırmaz ''İçten içe 'Keşke gelmeseydim' diyorum ama, Beşiktaş'tan kaçamazdım'' ifadesini kullanması ve Aboubakar'ın 4 ay sonraki alacaklarını istediğini söylemesi büyük tepki çekti. Yılmaz'ın sözlerine inanamadığını belirten Sinan Engin, ''Babası eski futbolcu, teknik adam. Bir insan kariyerini nasıl mahvedebilir 1 ay içinde bunu izliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'taki teknik sorumlu görevinden istifa eden Burak Yılmaz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. "İçten içe 'Keşke gelmeseydim' diyorum ama, Beşiktaş'tan kaçamazdım." diyen Yılmaz, Abouba kar'ın da 4 ay sonraki alacaklarını istediğini söyledi. Bu açıklamalara Sinan Engin çok sert tepki gösterdi.

"AÇIKLAMALARI İNANILMAZ"

Sinan Engin yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz'ın açıklamaları inanılmaz. Belli bir düzeye gelmiş bir futbol adamı. Babası eski futbolcu, teknik adam. Bir insan kariyerini nasıl mahvedebilir 1 ay içinde bunu izliyoruz." dedi.

"ŞOK OLDUM"

Engin açıklamasının devamında, "Kalkıp Beşiktaş fotoğraflarını siliyorsun Instragram'dan. Senin Beşiktaşlılığın teknik adamlıktan mi ibaret?" Yaptığı açıklamalara şok oldum. Aboubakar koşuyordu, sarılıyordun ona. Şimdi bu açıklamalarında Aboubakar'ı da taca attın." dedi.

"İNANAMIYORUM ONUN ADINA BU OLANLARA"

Yılmaz'ın dediklerine inanamadığını yineleyen Engin son olarak, "Şimdi sosyal medyada Burak Yılmaz ihraç edilsin deniyor. Burak tek bir şey yapacaktı, 'Şansı değerlendiremedim' diyeceksin, kenara çekileceksin, bu kadar. İnanamıyorum onun adına bu olanlara. Belki çok iyi bir teknik direktör olacaktı ilerde." şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstifa eder etmez Beşiktaş'a sallayan Burak Yılmaz'ın söyledikleri Sinan Engin'i şoke etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstifa eder etmez Beşiktaş'a sallayan Burak Yılmaz'ın söyledikleri Sinan Engin'i şoke etti - Son Dakika
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