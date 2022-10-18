26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor - Son Dakika
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26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor

18.10.2022 14:18

Burak Yılmaz'ın milli formadan emekli olmasıyla birlikte santrfor bölgesinde büyük problem yaşayan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz'un Championship'te boy gösteren Rhian Brewster'a Ay-Yıldızlı formayı giydirebilmek için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrasında A Milli Takım'ın başına geçen teknik direktör Stefan Kuntz, son maçlarda gösterilen performansların ardından eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Alman çalıştırıcının tepkilere kulağını tıkadığı ve takımını nasıl geliştirebileceğine odaklandığı belirtildi.

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMINA SEÇİLEMEDİ

Burak Yılmaz'ın A Milli Takım'ı bırakmasının ardından santrfor bölgesinde yaşanan problemi çözmek isteyen Stefan Kuntz, kolları sıvadı. Gözlemlerini sürdüren deneyimli çalıştırıcının gündemine son olarak Rhian Brewster geldi. Annesi Kıbrıs Türk'ü olan ve İngiltere Milli Takımı'na seçilmeyen 22 yaşındaki futbolcunun Barbados'u da seçmeyeceğini düşünen Kuntz, genç oyuncuyu A Milli Takım'a katmak için harekete geçti.

26 milyon euroluk yıldız golcü Türk mü oluyor? Stefan Kuntz ikna etmeye çalışıyor

MAÇINI İZLEDİ, İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Sheffield United - Blackpool maçını takip etmeye giden Kuntz'un santrfor oyuncusu ile bir görüşme yaparak A Milli Takım için ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

26 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

İngiltere Premier Lig devleri Chelsea ve Liverpool'un alt yaş gruplarında forma giyen Brewster, 2020/21 sezonu yaz transfer döneminde 26 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle Sheffield United'ın yolunu tutmuştu.

26 milyon euroluk yıldız golcü Türk mü oluyor? Stefan Kuntz ikna etmeye çalışıyor

15 RESMİ MAÇTA 1 GOL ATTI

Bu sezon Sheffield United formasıyla 15 resmi maça çıkan Brewster, 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. İngiltere U-21 Takımı'nın da formasını 16 maçta terleten Rhian Brewster, 1 gol kaydetti.

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Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti

Stefan Kuntz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 26 milyon euroluk golcü Ay-Yıldızlı formayı giyecek mi? Stefan Kuntz büyük çaba sarf ediyor - Son Dakika
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