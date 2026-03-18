Burak Yılmaz'ın rekoru bu akşam kırılabilir
Burak Yılmaz'ın rekoru bu akşam kırılabilir

18.03.2026 20:55
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool karşısında gol atarak Burak Yılmaz'ın bir sezonda attığı 8 gollük Türk takımı rekoruna ortak olmaya çalışacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

OSIMHEN'İN GÖZÜ BURAK YILMAZ'IN REKORUNDA

Sarı-kırmızılıların süper golcüsü Victor Osimhen ise Liverpool karşısında rekor için sahaya çıkacak. Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak. "Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek.

9 MAÇTA 8 GOL ATMIŞTI

Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.

