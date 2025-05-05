Burak Yılmaz: Kaybedilen İki Puan Üzgünüm - Son Dakika
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Spor

Burak Yılmaz: Kaybedilen İki Puan Üzgünüm

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

05.05.2025 23:39
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KASIMPAŞA Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Çok değerli bir oyun ve maç. Kaybedilmiş iki puan. Oyunu domine eden, önde basan, topu alan bir Kasımpaşa olduğunu görüyorum. Bu yüzden mutluyuz ama kaybedilen iki puan için üzgünüz" dedi.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz basın mensuplarına açıklamalara bulundu. Skordan dolayı üzgün olduğunu belirten Burak Yılmaz, "Çok değerli bir oyun ve maç. Kaybedilmiş iki puan. Oyunu domine eden, önde basan, topu alan bir Kasımpaşa olduğunu görüyorum. Bu yüzden mutluyuz ama kaybedilen iki puan için üzgünüz. Trabzonspor, Fatih abi geldikten sonra farklı bir oyun oynuyor. Oyunu domine etmeye, topu tutmaya ve pas yaparak sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de bunu engellemek için önde bire bir basmayı düşündük. Sonuç dışında muvaffak olduğumuzu düşünüyorum. Herhangi bir oyuncu değişikliği de yapamıyorum. Winck hariç yedeklerdeki herkes 17-18 yaşındaki oyunculardı. Bu bir yakınma değil sahaya 11 kişi çıkıyorsak Kasımpaşa tamdır. Gençler de yavaş yavaş süre alacak. Bu skorun iki takıma da yaramadığını düşünüyorum. Kaybeden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

'HAKEMLERLE İLGİLİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK HAYATIM BOYUNCA KONUŞMAYACAĞIM'

Teknik direktörlük kariyeri boyunca hakemlerle ilgili yorum yapmak istemediğine değinen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Hakemlerle ilgili Allah izin verirse teknik direktörlük hayatım boyunca konuşmayacağım. Onlara destek olmak lazım. Tabi ki saha içinde kızıyoruz ve bunun cezasını çekiyoruz."

'HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Takımca iyi yolda olduklarını ifade eden Burak Yılmaz, "Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. İyi yoldayız, iyi gidiyoruz daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz var. Daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz doğrultusunda daha iyi olacağız. Böyle devam etmek zorundayız" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz: Kaybedilen İki Puan Üzgünüm - Son Dakika

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