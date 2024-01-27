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Burak Yılmaz, Kayserispor'un yeni teknik direktörü olarak göreve başladı - Son Dakika
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Burak Yılmaz, Kayserispor'un yeni teknik direktörü olarak göreve başladı

Kayserispor'un teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Burak Yılmaz, Kayseri'ye gelerek göreve başladı. Havalimanında çiçek ve meşalelerle karşılanan Yılmaz, Kayserispor camiasına teşekkür ederek, genç bir antrenör olarak takımı iyi yerlere getirmeyi hedeflediğini ifade etti. Yeni teknik direktör daha sonra kulüp tesislerine geçti.

Burak Yılmaz, Kayserispor\'un yeni teknik direktörü olarak göreve başladı
27.01.2024 - 19:08,
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Kayserispor'un teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Burak Yılmaz, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Uçar'ın ardından Burak Yılmaz'a emanet edildi. Kayserispor yönetiminin prensip anlaşmasına vardığı Burak Yılmaz, havalimanında çiçek ve meşalelerle karşılandı.

"İNŞALLAH KAYSERİSPOR'U İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç ve takım menajeri Yunus Akbulut'un karşıladığı Burak Yılmaz, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kayserispor camiasına teşekkür ediyorum.  Bana güvendiler, beni buraya layık gördüler. Genç bir antrenörüm, inşallah Kayserispor'u iyi yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Genç teknik adam daha sonra Samet Koç ve Yunus Akbulut ile kulüp tesislerine geçti.

Kaynak: DHA
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