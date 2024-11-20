Burak Yılmaz: Liderin Şansı Yüksek - Son Dakika
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Spor

Burak Yılmaz: Liderin Şansı Yüksek

Burak Yılmaz, Süper Lig şampiyonluk yarışında liderin avantajlı olduğunu belirtti.

20.11.2024 18:00
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Burak Yılmaz: "Şu an kim liderse, şampiyonluk yarışında o öndedir"

Teknik Direktör Burak Yılmaz:

"Ben hiç spor yorumculuğu yapmadım"

KOCAELİ - Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendiren Teknik Direktör Burak Yılmaz, "Şu an kim liderse, o öndedir. Puan farkı 5 oldu. Kim öndeyse onun şansı daha yüksek" dedi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Sırbistan ile Kocaeli'de oynadığı hazırlık maçını tribünde takip eden Teknik Direktör Burak Yılmaz, müsabakanın ardından İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Öncelikle mücadeleyi değerlendiren Burak Yılmaz, "U21 takımımızın hazırlık maçı. Onları izlemek büyük keyif. Gökhan hoca yeni oyuncuları görüyor. Birçok sakatı ve cezalısı var. Hazırlık maçı da olsa kazanmak gerekiyordu ama ben performanslarını iyi buldum. Her geçen gün daha iyi olacaklarını düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"Kocaelispor değerli bir camia"

Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Kocaelispor'un performansı hakkında ise genç teknik adam, "Kocaelispor'u çok fazla takip edemiyorum ama liderler. Çok değerleri hocaları var ve değerli bir camia. Kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah hak ettikleri lige çıkarlar" diye konuştu.

"Kim öndeyse, onun şansı yüksek"

Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini de aktaran Yılmaz, "Şu an kim liderse o öndedir. Puan farkı 5 oldu. Şu an kim öndeyse onun şansı daha yüksek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yorumculuk yaptığıyla ilgili kendisine yapılan eleştirilere cevap veren Burak Yılmaz, "Ben hiç spor yorumculuğu yapmadım. Bir maç ile alakalı, çok sevdiğim bir abimin istediğini kıramadığım için yaptık. 'Oyunculara da sallamam, hiç bir zaman spor yorumluğu yapmam' dedim. Sallamadım da zaten. 60'dan sonra bir oyuncunun düştüğünü söyledim. Kötü niyetli insanlar böyle söylüyor. Çokta umurumda değil. Zaten orada sallamıyorum, yorumculukta yapmıyorum. Bir defaya mahsustu. Sosyal medya kötülüğü. Benim çok umurumda değil" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz: Liderin Şansı Yüksek - Son Dakika

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