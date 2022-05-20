Burak Yılmaz, Lille'e veda etti: Harika 2 yıl, harika 2 kupa - Son Dakika
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Burak Yılmaz, Lille'e veda etti: Harika 2 yıl, harika 2 kupa

20.05.2022 15:09

Tecrübeli milli futbolcu Instagram hesabından yaptığı açıklama ile Lille'den ayrılacağını resmen duyurdu. 36 yaşındaki forvet paylaşımında, "Yarın Lille deki son maçım, harika 2 yıl harika 2 kupa kazandık, her şey için teşekkür ederim, sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

2 yıl önce Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransız ekibinde 1 Lig ve 1 Fransa Süper Kupası sevinci yaşadı. Sözleşmesi sona erecek olan 36 yaşındaki milli futbolcu, yeni sezonda Lille'de olmayacağını açıklayarak veda mesajı yayımladı.

"SİZLERİ UNUTMAYACAĞIM"

Burak Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın Lille deki son maçım! Harika 2 yıl, harika 2 kupa kazandık. Her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ'A İMZA ATABİLİR

Milli futbolcunun yeni rotasının neresi olacağı merakla beklenirken, Beşiktaş'a dönme olasılığının ağır bastığı belirtiliyor. 36 yaşındaki golcüye MLS'ten de teklifler olduğu bilinirken, Adana Demirspor da transfer için devreye girebilir.

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz, Lille'e veda etti: Harika 2 yıl, harika 2 kupa - Son Dakika


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