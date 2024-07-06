Burak Yılmaz: Milli Takımımız Gurur Veriyor - Son Dakika
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Spor

Burak Yılmaz: Milli Takımımız Gurur Veriyor

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde yaptığı açıklamada, 'Milli takımımız 2008'den sonra en başarılı takım olma yolunda devam ediyor. Bizleri çok gururlandırıyorlar' dedi. Yılmaz, Hollanda maçının zor geçeceğini ifade ederek, 'Hollanda'yı ne gözümüzde büyütecek ne de gözümüzde küçülteceğiz. Hollandalıların da 'Türkiye'yi nasıl yeneceğiz' diye düşündüklerine eminim. Ben Hollanda maçında ülkemize çok güveniyorum' şeklinde konuştu.

06.07.2024 10:23
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Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde yaptığı açıklamada, "Milli takımımız 2008'den sonra en başarılı takım olma yolunda devam ediyor. Bizleri çok gururlandırıyorlar" dedi.

A Milli Futbol takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında bugün TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, A Milli Futbol Takımının EURO 2024'de bugün oynayacağı Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Gurur duyuyorum"

A Milli takım ile gurur duyduğunu belirten eski milli futbolcu ve Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Milli takımımız 2008'den sonra en başarılı takım olma yolunda devam ediyor. Bizleri çok gururlandırıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Harika iş çıkartıyorlar. Daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Onlara çok güveniyorum. Portekiz maçındaki yenilgiden sonrada ben onlara çok güveniyordum. Şimdi de onlara inanıyor ve güveniyorum. Yolumuz uzun ve açık. Şimdi önümüzde Hollanda maçı var. Hollanda maçında negatif bir sonuç olsa da ben yolumuz hep uzun ve açık olduğunu düşünüyorum. Ben Portekiz maçında da güveniyordum kardeşlerimize, Çekya maçında da zaten çok emindim. Beni tanıyanlar bilir, Avusturya maçında kesin galip geleceğimizi söylemiştim herkese. İnanıyordum bu kardeşlerime. O sahadaki enerjilerini, o hislerini hangi duygu ile hangi yürekle oynadıklarını görebiliyorum. Son zamanların en başarılı milli takımı şuanda, 2008'den sonra en değerli grubu yakaladığımızı düşünüyorum. Hepsi ile gurur duyuyorum" dedi.

"Ülkemize çok güveniyorum"

Hollanda maçının zor geçeceğini ifade eden Yılmaz; "Hollanda maçı Avusturya maçından daha zor bir maç bizi bekliyor. Hollanda, dünya futbolunda bir ekol. Bunu kabul etmemiz lazım ve buna göre hazırlanmamız lazım. Hollanda'yı ne gözümüzde büyütecek ne de gözümüzde küçülteceğiz. Hollandalıların da 'Türkiye'yi nasıl yeneceğiz' diye düşündüklerine eminim. 1 sezon Hollanda Ligi'nde oynadım. Hollanda futbolunu biliyorum. İyi tanıyorum; onların duygularını, milliyetçiliklerini futbola bakış açılarını iyi biliyorum. Hemen hemen eşit şartlarda görüyorum ama kardeşlerime çok güveniyorum. Çok değerli bir maç sonuçta bir çeyrek final Türk milli takımımız elenip gelse bile onlarla gurur duymalıyız. Ben Hollanda maçında ülkemize çok güveniyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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