Süper Lig'de 25 puanla 12. sırada yer alan Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Hakan Keleş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük için Burak Yılmaz ile anlaştı.
Teknik Direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçti.
5 maç Beşiktaş'ın başında kalan Burak Yılmaz ardından Kaysersispor ile anlaştı. Burak Yılmaz son olarak Kayserispor'u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024'te görevinden ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü - Son Dakika
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