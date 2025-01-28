Burak Yılmaz Süper Lig\'e geri döndü

Spor

Sur canisi ile ilgili her bir detay kan donduran cinsten

78 kişiye mezar olan otelin müdürü bakın ne demiş

Süper Lig'de 25 puanla 12. sırada yer alan Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Hakan Keleş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük için Burak Yılmaz ile anlaştı.

BEŞİKTAŞ VE KAYSERİSPOR'DA GÖREV YAPTI

Teknik Direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta başlayan Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına geçti.

AYLARDIR TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR

5 maç Beşiktaş'ın başında kalan Burak Yılmaz ardından Kaysersispor ile anlaştı. Burak Yılmaz son olarak Kayserispor'u çalıştırdı ve 30 Eylül 2024'te görevinden ayrıldı.