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Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir - Son Dakika

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir

17.12.2021 18:14
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir

Teknik direktör Fikret Yılmaz, Lille'de forma giyen oğlu Burak Yılmaz'ın geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Burak'ın Türkiye'ye geri döneceğinin sinyalini veren Yılmaz, "Burak şu anda Avrupa'da çok mutlu. Adanalıyız; tabii ki Adana takımları bizim için çok önemli. Avrupa'da devam edip teknik direktörlük lisansı da alabilir, diğer taraftan buraya gelip, burada 200 golü geçmesini istiyorum." dedi.

Geçen sezon Fransa'da Lille'in şampiyonluğa ulaşmasında büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'ın Türkiye'ye geri dönmesi gündemde. Milli futbolcunun babası Fikret Yılmaz, Radyospor'a yaptığı açıklamada oğlunun Türkiye'ye geri dönerek 200 golü geçmesini istediğini söyledi.

Fikret Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"PORTEKİZ MAÇI ZOR AMA BEN UMUTLUYUM"

"Son maçta gol atamadı ama mükemmel oynadı. Hatta beni aradığında 'Oğlum gol atamadığın için üzülme, sen böyle oyna da gol atamasan da olur' dedim. Burak gol paslarıyla da ön plana çıkıyor. Lyon maçında net gol pası verdi ama gol çeviremediler. Ben oğlumun bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynamasının gururunu yaşıyorum. Gol atıp atmaması önemli değil. Bir Türk futbolcusunun futbol organizasyonunun en üst liginde oynaması benim için gurur verici. Burak'la her zaman gurur duyarım. Milli takım da istediğimiz sonucu alamadık buna üzülüyorum. Portekiz maçı zor ama ben umutluyum.

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Fikret Yılmaz ve Burak Yılmaz

"TÜRKİYE'DE 200 GOLÜ GEÇMESİNİ İSTİYORUM"

Burak şu anda Avrupa'da çok mutlu. Adanalıyız; tabii ki Adana takımları bizim için çok önemli. Avrupa'da devam edip teknik direktörlük lisansı da alabilir, diğer taraftan buraya gelip, burada 200 golü geçmesini istiyorum. Kendisine layık bir takımda oynayıp, 200 golü geçip, futbola veda etmesini istiyorum.

"EN AZ İKİ SENE DAHA OYNAR"

43 yaşında Avrupa'da futbol oynayan futbolcu var. Burak kendine iyi bakıyor. Ne kadar çok oynarsa oynasın diye düşünüyorum. Sonuna kadar gitmesini istiyorum. En az iki sene daha oynar diye düşünüyorum.

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"BU ŞANS SPORCUYA ÖMRÜ HAYATINDA BİR KEZ GELİR"

Muslera'nın sakatlanarak yerde kaldığı pozisyonda Sivasspor'un oyuna devam ederek gol atması meselesi çok düşündürücü. Bir futbolcuya böyle bir şans bir kere gelir. Kullanırsa büyük itibar kazanır. Fajr'ı suçlamıyorum; ama keşke o golü atmasaydı. Çok büyürdü; tüm dünya ondan bahsederdi. Bu şans bir sporcuya ömrü hayatında bir kez gelir. Kullanabilirse tüm dünya senden bahseder.

"ÖNDER KARAVELİ İLE DEVAM EDİLEBİLİR"

Kayserispor maçında bir diriliş yaşadı Beşiktaş. İçinde bulunduğu kaostan çıkar diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın yerli bir teknik direktör ile devam etmesi durumunda çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Sezon sonuna kadar Önder Karaveli ile devam edilebilir."

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir

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Son Dakika Spor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir - Son Dakika Spor


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