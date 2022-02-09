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Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı - Son Dakika

Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı

09.02.2022 20:26
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı

Lille formasıyla top koşturan Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a döneceği iddiaları gündemde bomba etkisi yarattı. 36 yaşındaki milli futbolcunun sezon sonunda Fransız ekibinden ayrılarak, Şenol Güneş'i göreve getirmeye hazırlanan siyah-beyazlıların formasını giyeceği açıklandı.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılmaya hazırlanan Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor. İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'nın da kadrosuna katmak istediği milli futbolcu, yeniden Beşiktaş forması giymek istiyor.

"ŞENOL GÜNEŞ'LE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYOR"

Akşam'ın haberine göre, Burak Yılmaz'ın eski kulübüne dönmek konusunda ısrarlı olduğu vurgulandı. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a dönmesindeki etkenin siyah-beyazlıların gelecek sezon için Şenol Güneş'i göreve getirmeye hazırlanması olarak gösterildi. Tecrübeli futbolcu kariyerinin en parlak günlerini Şenol Güneş ile birlikte geçirmişti.

SÜPER LİG'DE 2 KEZ GOL KRALLIĞI YAŞADI

Burak Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'de 2 kez gol krallığı yaşadı. Tecrübeli futbolcu, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarınsa Süper Lig'in en golcü ismi oldu. Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in öğrencisi olarak 108 maçta forma giydi. Tecrübeli santrafor, Şenol Güneş döneminde 69 kez ağları sarstı. Burak Yılmaz takım arkadaşlarına 14 asist yaptı.

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Spor Toto Süper Lig, Burak Yılmaz, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni takımı - Son Dakika
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