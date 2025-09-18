Burak Yılmaz, Trabzonspor Maçına Güveniyor - Son Dakika
Burak Yılmaz, Trabzonspor Maçına Güveniyor

Burak Yılmaz, Trabzonspor Maçına Güveniyor
18.09.2025 11:37
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor karşısında futbol oynayacaklarını belirtti.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maçta takımına güvendiğini söyledi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, takımda moral ve motivasyonun yüksek olduğunu belirtti.

Trabzon'un Türkiye'nin en zor deplasmanlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Orada futbol oynamak zorundayız. Çünkü sadece savunma yaparak oradan çıkamayacağımızı biliyoruz. O yüzden futbol oynayacağız. Bizim için güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Oyuncularım için güzel bir meydan okuma olacak. Futbol oynayarak Türkiye'nin en zor deplasmanlarından birinde galip gelmek istiyoruz."

"Sağlam adımlarla gidiyoruz"

Her karşılaşmanın öneminin ayrı olduğunu ve ligde maç maç ilerlemek istediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bazı şeyler başlamış olabiliriz ama hiçbir şey bitmedi. Ayaklarımız yere basıyor, sağlam adımlarla ilerliyoruz. Havaya girmiyoruz ve maç maç bakıyoruz. Şimdi Trabzonspor maçı var. Kocaelispor maçının güzelliğini ve tadını bir gün sonrasına kadar çıkardık. Ancak o maç bitti, artık Trabzon maçı için hazırlanıyoruz."

Kocaelispor maçına forvetsiz çıktıklarını hatırlatan Burak Yılmaz, Trabzonspor karşısında da forvet oyuncularının sahada olmayacağını açıkladı. Yılmaz, Boateng'in sakatlığı bulunduğunu, Bayo'nun ise ağrıları nedeniyle riske edilmeyeceğini belirtti.

Yeni transfer Yusuf Kabadayı'nın Kocaelispor maçında formayı ilk kez giydiğini ve üzerine düşen görevi yaptığını ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yusuf hem forvet hem kanat oynayabilen bir oyuncu. Ona da güveniyoruz. Sakat oyuncularımın hiçbirini zorlayamam çünkü bütün oyuncularımdan sahada yüzde 100 performans isterim. Oyuncu, sakatlığıyla ilgili bir soru işareti varsa performansını tam veremez. Bu yüzden hazır oyuncularımla devam etmek istiyorum. Bayo ve Boateng bizim için çok önemli futbolcular ama yüzde 100 hazır olmadan ikisini de kullanmayacağım."

Kaynak: AA

