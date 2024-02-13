Burcu Alıcı, Avrupa Halter Şampiyonası\'nda iki bronz madalya kazandı

Spor

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda milli halterci Burcu Alıcı, koparmada 85 kg ve silkmede 105 kg kaldırışlarıyla iki bronz madalyanın birden sahibi oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kilogramda mücadele eden Burcu Alıcı, koparmada 85 ve silkmede 105 kiloluk kaldırışlarıyla iki bronz madalya kazandı.

Milli sporcu, 190 kilo ile de Avrupa 4.'sü oldu. - İSTANBUL