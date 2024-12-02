Burdur Birinci Amatör Küme 7'nci hafta karşılaşmalarında hakemler 17 defa kırmızı kart kullandı. Kışla Stadı'ndaki Burdur Maküspor, Burdur Belediyespor karşılaşmasında hakem Enes Kaya, iki takımın teknik direktörü, bir yönetici ve 9 futbolcu olmak üzere 12 kişiye kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma Burdur Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Gazi Atatürk Stadı'ndaki Burdurspor, Tefenni Belediyespor karşılaşmasında ise hakem Niyazi Tokcan, 4 kez kırmızı karta başvurdu. İki takımdan da ikişer futbolcu kırmızı kart görürken, karşılaşmayı 3-0 kazanan Burdurspor, 21 puanla liderliğe yükseldi. Tefenni Belediyespor ise 18 puanla 3'üncü sırada kaldı.
Gazi Atatürk Stadı'ndaki Kılavuzlar Gençlikspor ve Karamanlıspor karşılaşmasında ise Karamanlıspor'dan 1 futbolcu kırmızı kart gördü.
Son Dakika › Spor › Burdur Amatör Küme Maçlarında 17 Kırmızı Kart! - Son Dakika
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