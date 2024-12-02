Burdur Amatör Küme Maçlarında 17 Kırmızı Kart!

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BURDUR Birinci Amatör Küme'de oynanan 3 karşılaşmada, hakemler 17 kırmızı kart çıkardı.

Burdur Birinci Amatör Küme 7'nci hafta karşılaşmalarında hakemler 17 defa kırmızı kart kullandı. Kışla Stadı'ndaki Burdur Maküspor, Burdur Belediyespor karşılaşmasında hakem Enes Kaya, iki takımın teknik direktörü, bir yönetici ve 9 futbolcu olmak üzere 12 kişiye kırmızı kart gösterdi. Karşılaşma Burdur Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Gazi Atatürk Stadı'ndaki Burdurspor, Tefenni Belediyespor karşılaşmasında ise hakem Niyazi Tokcan, 4 kez kırmızı karta başvurdu. İki takımdan da ikişer futbolcu kırmızı kart görürken, karşılaşmayı 3-0 kazanan Burdurspor, 21 puanla liderliğe yükseldi. Tefenni Belediyespor ise 18 puanla 3'üncü sırada kaldı.

Gazi Atatürk Stadı'ndaki Kılavuzlar Gençlikspor ve Karamanlıspor karşılaşmasında ise Karamanlıspor'dan 1 futbolcu kırmızı kart gördü.