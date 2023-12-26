Burdur\'da İki Kardeş Futbol Maçlarını Kaçırmıyor

Burdur'da İsmail Alptekin (91) ile kardeşi Nevzat Alptekin (88), Burdur Maküspor karşılaşmalarını kaçırmıyor. Yaklaşık 60 yıldır futbol müsabakalarını takip ettiklerini anlatan Alptekin kardeşler, ömürleri yettikçe statta olacaklarını söyledi.

Burdur'da yaşayan Et Balık Kurumu'ndan emekli İsmail Alptekin ve kardeşi emekli esnaf Nevzat Alptekin, Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta mücadele eden Burdur Maküspor'un karşılaşmalarını kaçırmıyor. İki kardeş tribünden maç izlerken zaman zaman tezahüratlara da eşlik ediyor.

1960'lı yıllardan bu yana futbol müsabakalarını takip ettiklerini söyleyen İsmail Alptekin, "Elimizden geldiği kadar desteklemeye çalışıyoruz. Futbola meraklıyız. 1968'den beri maçları takip ediyoruz. Hafta sonları iki kardeş maçlara geliyoruz, imkan oldukça deplasmana da gidiyoruz. Ömrümüz olduğu müddetçe geleceğiz bu sahalara" dedi.

NEVZAT ALPTEKİN: ÖMRÜM OLDUKÇA MAÇLARA GELECEĞİM

Nevzat Alptekin de 1968 yılında Burdur Amatör Küme'de mücadele eden Doğanspor ve Güneşspor'un feshedilmesiyle Burdurspor'u kurduklarını ve bir süre yöneticilik yaptığını anlattı. Nevzat Alptekin, "Burdurspor'u kurmak için Doğanspor ile Güneşspor'u feshettik, Burdurspor'u kurduk 1968'de ve Burdurspor 3'üncü Lig'de mücadele etti diye konuştu. Burdurluları Maküspor'a destek olmaya çağıran Alptekin, "Ömrüm oldukça maçlara geleceğim" dedi.