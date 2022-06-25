Burhaniye Belediyespor'da transferler başladı - Son Dakika
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Burhaniye Belediyespor'da transferler başladı

25.06.2022 13:47
Burhaniye Belediyespor'da transferler başladı

Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezonda flaş transferlere imza atmaya başladı.

Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol Takımı yeni sezonda flaş transferlere imza atmaya başladı. Burhaniye Belediyespor, Kadınlar Basketbol 1. Lig'de forma giyen Elifnur Ayhan ve Ayça Kıroğlanoğlu'nu renklerine bağladı. Burhaniye Belediye Başkanlığı'nda yapılan törende Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve sporcular imzaları attı.

2022-2023 sezonu Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Burhaniye Belediyespor Kadın Basketbol takımı yeni dönemde iddialı transferlere imza atmaya başladı. Burhaniye Belediye Başkanı olan aynı zamanda Burhaniye Belediyespor Başkanlığı yapan Ali Kemal Deveciler, geçen dönemde talihsizlikler sonucu play-off son maçında elendiklerini dile getirerek, yeni sezonda daha güzel bir performans beklediğini ve hedeflerinin 1. Lig'e çıkmak olduğunu söyledi. Basketbolda kısa zamanda güzel işlerin başarıldığının altını çizen Başkan Deveciler, "Yeni transfer olan kızlarımıza da hayırlı olsun diyor, takımımıza 1. Lig yolunda başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra Elifnur Ayhan ve Ayça Kıroğlanoğlu ile transfer sözleşmelerini imzalayan yönetim pasta keserek transferi kutladı. İmza törenine ayrıca Basketbol Şube Sorumlusu, Bülent Başaran, Altyapı sorumlusu Hasan Şerin, Başantrenör Özlem Köle ve İdari Menajer Aydın Köle katıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Ali Kemal Deveciler, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burhaniye Belediyespor'da transferler başladı - Son Dakika

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