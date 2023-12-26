Burhaniye\'de Karatecilerden Büyük Başarı

Burhaniye ilçesinde, Gençlik Spor ve İlçe Müdürlüğü bünyesinde, iki yıldır antrenör Esin Korkmaz eşliğinde çalışmalarını sürdüren karateciler, katıldıkları il müsabakalarında büyük başarı elde etti. Okul Sporları İl Müsabakalarına 18 sporcu ile katılan karateciler 14 madalya ile müsabakaları tamamladılar.

Burhaniye'de, Balıkesir'de düzenlenen Okul Sporları İl Müsabakalarına 18 sporcu ile katılan karateciler, 14 madalya ile müsabakaları tamamladı. Başarılı sporcuları ve antrenör Esin Korkmaz'ı kutlayan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, "Müsabakalar sonucu 4 altın 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan sporcuları ve hocalarını tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Teknoloji ve çeşitli bağımlılıkların dört bir yanımızı sardığı dünyamızda gençlerimizin sportif, kültürel ve sanatsal aktivitelerle uğraşması bizleri mutlu ediyor. Evet kazanmak güzel duygu ama önemli olanın müsabakalara katılabilme cesareti gösterebilme ve o heyecanı yaşamak güzel bir duygu. Burhaniyeli tüm gençleri Atatürk Spor Salonuna davet ediyorum" dedi. - BALIKESİR