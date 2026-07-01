Burhaniye'de Rüzgar Sörfü Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Burhaniye'de Rüzgar Sörfü Yarışmaları Tamamlandı

Burhaniye\'de Rüzgar Sörfü Yarışmaları Tamamlandı
01.07.2026 20:40
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Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi 1. ayağı, 112 sporcuyla Burhaniye'de başarıyla sona erdi.

Burhaniye ilçesinde, Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi 1.ayağı yarışmaları tamamlandı. Ören sahilinde düzenlenen yarışmalara katılan 112 sporcu 4 gün boyunca büyük heyecan yaşarken, dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneğinin öncülüğünde düzenlenen Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi 1.ayağı yarışmaları tamamlandı. Yarışmalara katılan 112 sporcu Ören sahilinde 22 kategoride yarıştı. Dereceye giren sporculara Ören Plajında düzenlenen törenle ödülleri verildi. Tanınmış sanatçı Çağla Kubat'ında ekibiyle katıldığı yarışmalar Ören sahiline büyük hareket getirdi. Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneğinin öncülüğünde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporculara Ören Plajında düzenlenen törenle ödülleri verildi. Ödül törenine, Balıkesir Turizm İl Müdürü Neslihan Vurucu, İlçe Spor Müdürü Aslan Alparslan, Tariş Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Hasan Varol, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Burhaniye Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Ercan Ersoy, Federasyon yetkileri, kulüp başkanları, antrenörler ve sporcular katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Türkiye, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burhaniye'de Rüzgar Sörfü Yarışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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