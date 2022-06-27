Burhaniye'de "Yaza Merhaba Satranç Turnuvası" tamamlandı - Son Dakika
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Burhaniye'de "Yaza Merhaba Satranç Turnuvası" tamamlandı

27.06.2022 12:38
Burhaniye'de "Yaza Merhaba Satranç Turnuvası" tamamlandı

Burhaniye "Yaza Merhaba Satranç Turnuvası" İskele Marina Otel'de gerçekleştirildi.

Burhaniye "Yaza Merhaba Satranç Turnuvası" İskele Marina Otel'de gerçekleştirildi. 8 Yaş, 14 yaş ve açık olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen turnuvalara 120 sporcu katıldı.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'in de katıldığı törenle satranç turnuvasında dereceye girenlere kupaları verildi. 2 gün süren turnuva da Açık kategoride Sakarya Hüseyin Arda, 14 Yaş ve altı kategoride Güven Üstün,8 yaş ve altı kategori de ise Örs Okay Burak şampiyonluğu kazandı. Madalya töreninde konuşan Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye'mizin kabuğunu artık yırtığını görüyoruz. Özellikle bu hafta yaptığımız etkinliklerle Kültür ve spor alanında atılım yaptığımızı söyleyebilirim. Voleybol Türkiye Şampiyonası, U16 Futbol Şampiyonası, Briç Burhaniye Başkanlık Turnuvası, Satranç Turnuvası ile yoğun bir hafta geçirdik. Bu tempoyu hiç azaltmadan yakında Sanatsal ve kültürel fuar ve festivallerimize başlayacağız. Bundan dolayı artık Burhaniye'mizde her alanda çığır açıyoruz. Herkese selam ve sevgilerimi sunuyor, başarılar diliyorum" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Marina, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burhaniye'de 'Yaza Merhaba Satranç Turnuvası' tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye'de "Yaza Merhaba Satranç Turnuvası" tamamlandı - Son Dakika
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