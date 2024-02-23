Burhaniyeli Sporcular Yıldızlar Tekvando Müsabakalarında 5 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Burhaniyeli Sporcular Yıldızlar Tekvando Müsabakalarında 5 Madalya Kazandı

Burhaniyeli Sporcular Yıldızlar Tekvando Müsabakalarında 5 Madalya Kazandı

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yıldızlar Tekvando Teşvik Müsabakalarına katılan Burhaniyeli sporcular, 5 madalya ile dönüş yaptı. Antrenörlüğünü Yaşar Naz Güven'in yaptığı sporcular, Balıkesir'de yapılan müsabakalarda 7 sporcu ile katıldı ve 5 madalya kazandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, sporcuları ve antrenörü kabul ederek başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirtti ve tüm Burhaniyelileri spor yapmaya davet etti.

23.02.2024 12:09  Güncelleme: 12:12
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Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Yıldızlar Tekvando Teşvik Müsabakalarına katılan Burhaniyeli sporcular 5 madalya ile döndü. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden sporcular emeklerinin karşılığını almaya başladılar.

Antrenörlüğünü Yaşar Naz Güven'in yaptığı Tekvandocular Balıkesir'de yapılan müsabakalara yıldızlar kategorisinde 7 sporcu ile katılıp 5 madalya ile müsabakaları tamamladı. Turnuva dönüşü sporcuları ve antrenör Yaşar Naz Güven'i kabul eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, "Kendileriyle gurur duyuyorum. Başarılarıyla kuruma ve ilçemize mutluluk verdiler. Yaşamları boyunca sporu mutlaka günlük zaman dilimlerinin bir köşesine oturtmalarını istiyorum. Düzenli ve disiplinli hareketler insanın sağlıklı ve kaliteli yaşamının sebebidir. Tüm Burhaniyelileri spor yapmak üzere Atatürk Spor Salonunu bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Burhaniyeli Sporcular Yıldızlar Tekvando Müsabakalarında 5 Madalya Kazandı - Son Dakika
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