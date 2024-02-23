Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Yıldızlar Tekvando Teşvik Müsabakalarına katılan Burhaniyeli sporcular 5 madalya ile döndü. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden sporcular emeklerinin karşılığını almaya başladılar.
Antrenörlüğünü Yaşar Naz Güven'in yaptığı Tekvandocular Balıkesir'de yapılan müsabakalara yıldızlar kategorisinde 7 sporcu ile katılıp 5 madalya ile müsabakaları tamamladı. Turnuva dönüşü sporcuları ve antrenör Yaşar Naz Güven'i kabul eden Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, "Kendileriyle gurur duyuyorum. Başarılarıyla kuruma ve ilçemize mutluluk verdiler. Yaşamları boyunca sporu mutlaka günlük zaman dilimlerinin bir köşesine oturtmalarını istiyorum. Düzenli ve disiplinli hareketler insanın sağlıklı ve kaliteli yaşamının sebebidir. Tüm Burhaniyelileri spor yapmak üzere Atatürk Spor Salonunu bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Spor › Burhaniyeli Sporcular Yıldızlar Tekvando Müsabakalarında 5 Madalya Kazandı - Son Dakika
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise eşleşmesini değerlendirdi. Kuradan pek memnun kalmayan Baki, "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik" açıklamalarında bulundu.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı dedesi Mehmet A.'yı (74) tabancayla bacağından vuran torunu Kadir Emre K. (17), tutuklandı.
Bursa Gemlik'te saat 15.14'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedilerek kısa süreli panik nedeni oldu. Depremle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının 'öncü' deprem sayılamayacağını, 'Olağan bir gerginlik boşalması' özelliği taşıdığını açıkladı.
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'nde eşleştiği Belçika takımı Union Saint-Gilloise'nin bu sezonki Avrupa macerasını yakından inceliyoruz. Union Saint-Gilloise, Avrupa Ligi gruplarında 3. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. Belçika ekibi, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 20 maçı da kaybetmedi.
Amerikalı ressam Bob Ross'un ilk televizyon tablosu 'Ormanda Yürüyüş', ABD'de düzenlenen bir müzayedede 9,8 milyon dolara alıcı buldu. Ross'un 1983 yılında canlı yayınlanan 'Resim Sevinci' programının ilk bölümünde yaptığı bu tabloyu kimliği bilinmeyen bir kişi satın aldı.
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 10.86 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?