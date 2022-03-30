Burkina Faso'da 2,8 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya - Son Dakika

Burkina Faso'da 2,8 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Gıda ve Beslenme Durumu Tahmin Komitesi (CPSA), 2022 yılı için ilk değerlendirme toplantısını yaptı.

İlk sonuçlara göre, bu yıl, yaklaşık 21 milyon nüfusa sahip ülkede 2,8 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Toplantıya ilişkin devlet televizyonu RTB'ye değerlendirmelerde bulunan Tarım Bakanı Innocent Kiba da gıda krizinin, ülkede üretimin azalmasına neden olan güvenlik sorunu, kuş gribi ve Kovid-19 salgınından kaynaklandığını belirtti.

Bakan Kiba, gelecek haftadan itibaren konuya ilişkin gerekli önlemlerin alınmaya başlayacağını kaydetti.

Mali'de 2012'de patlak veren güvenlik krizi nedeniyle Burkina Faso 2015'ten bu yana terör saldırılarının hedefi oluyor.

Hükümet verilerine göre, düzenlenen terör saldırılarında 2016'dan 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Acil Yardım ve Rehabilitasyon Konseyinin geçen hafta açıkladığı verilere göre de 28 Şubat itibarıyla, terör saldırıları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalanların sayısı 1 milyon 814 bin 283'e ulaştı.