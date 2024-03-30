Bursa Ant Spor, Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor\'u mağlup etti

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek finalinde Danilo's Pizza Bursa Ant Spor, sahasında Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor'u 90-85 mağlup etti.
Gemlik Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya, Bursa Ant Sporlu basketbolcular "Gazzeli masum çocukların acıları acımızdır" yazılı pankartla çıktı.
Çekişmeli geçen maçı Bursa temsilcisi 90-85 kazanarak 2 Nisan'da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılacak rövanş öncesi avantaj elde etti.
"Kız çocuklarının hayatlarına dokunmak üzere yola çıktık"
Bursa Ant Spor Kulübü Başkanı Zafer Bahadır Saraç, maçın ardından yaptığı açıklamada, kız çocuklarının hayatlarına dokunmak üzere yola çıktıklarını söyledi.
Saraç, "Onlara ahlaklı sporu öğretmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. O yolda mücadele ediyoruz." dedi.
Antrenör Murat Başman da galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek, play-off serisinde deplasmandaki maçı da kazanıp yarı finale yükselmeyi hedeflediklerini anlattı.
Sahaya anlamlı bir pankartla çıktıklarını ifade eden Başman, şöyle konuştu:
"Zaten kulübümüzün kurulma amacı kız çocuklarına yardım etmek. Bu çocuklar nerede olursa olsun elimizden yöneticilerimizin, başkanımızın, sponsorlarımızın, hocalarımızın, camiamıza kim yardım edebiliyorsa birinci önceliğimiz çocuklara yardım etmek. Bunda da işin en güzel tarafı hiçbir ayrım yapmadan yardım edebilmek. Bir yerlere dokunabileceksek, bir şeylerde dikkati çekebileceksek bu bizi çok mutlu edecektir."
Bu arada, maçın ardından Bursa Ant Sporlu basketbolcuların galibiyet sevinci yaşadığı sırada kısa süreli gerginlik yaşandı. Rakip takımdan bir yetkilinin karıştığı olayla ilgili Bursa temsilcisi tarafından Türkiye Basketbol Federasyonuna başvuru yapılacağı bildirildi.
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