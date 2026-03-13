Bursa B.B. Hentbol'da Şampiyonluk Hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Logo

Bursa B.B. Hentbol'da Şampiyonluk Hedefliyor

13.03.2026 11:23
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig'de şampiyonluk için play-off'ta avantajını koruyor.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonu lider tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, play-off etabında da avantajını koruyup şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin normal sezonunu oynadığı 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 24 puanla zirvede bitirmeyi başardı.

Şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen Bursa ekibi, play-off'taki ilk 3 maçında da 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yoluna emin adımlarla ilerliyor.

Bu sonuçlarla play-off etabında puanını 29'a yükselten Bursa Büyükşehir Belediyespor'u, ikinci sıradaki Armada Praxis Yalıkavak ve üçüncü basamaktaki Üsküdar Belediyespor 25 puanla takip ediyor.

Ligde avantajlı konumda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarın Ortahisar Belediyespor'u konuk edecek. Bursa ekibi, play-off'ta kalan 9 maçını da kayıpsız geçerek şampiyon olmayı hedefliyor.

"Sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine, play-off serisinin ilk etabını iyi geçirdiklerini söyledi.

Avantajın kendilerinde olduğunu belirten Işık, kalan bölümde de bu avantajı korumak istediklerini dile getirdi.

Mehmet Fatih Işık, şampiyonluk hedefiyle her maça kenetlendiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Şu an 4 puanla rakiplerimizin önünde avantajlı bir durumdayız. Play-off ilk etabını bitirdik. Performansımızı devam ettirip sezonu şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Tecrübeli ve genç oyuncularımızın uyumu takımımıza önemli katkı sağlıyor. Hedefimiz sezonu şampiyonlukla taçlandırmak."

"Hedefimiz sezonu şampiyon olarak bitirmek"

Takım kaptanlarından Fatma Ay Babur ise normal sezonu lider tamamlamanın kendilerine önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

Play-off etabında da iyi sonuçlar aldıklarını kaydeden Babur, "Takım içinde çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Bu birliktelik başarıya da yansıyor. Play-off etabının ilk bölümünü lider tamamladık. Hedefimiz sezonu şampiyon olarak bitirmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

