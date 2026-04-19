Bursa B.B. Hentbolda İlk Maçı Kazandı

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın MSK Iuventa takımını 34-29 yendi.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk devresini ev sahibi takım, 17-15 önde tamamladı.
İyi oyununu ikinci yarıda da devam ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 34-29 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanş maçı 26 Nisan'da Slovakya'da oynayacak.
