Bursa Büyükşehir Belediyesi, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası\'nı Kazandı

İzmir'de düzenlenen HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi'ni 30-25 mağlup ederek şampiyon oldu. Finalin en iyi oyuncusu Sevilay İmamoğlu Öcal seçilirken, kupa töreniyle ödüller verildi.

03.05.2025 18:12  Güncelleme: 18:28
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İzmir'de gerçekleştirilen HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon Bursa Büyükşehir Belediyesi oldu.

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final müsabakası İzmir Celal Atik Spor Salonu'nda oynandı. TRTSpor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısını 19-11 önde kapatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, maçı da 30-25 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi kalecisi Sevilay İmamoğlu Öcal, finalin en iyi oyuncusu ve HDİ Sigorta Özel Kaleci ödülünü aldı. Sevilay'a en iyi oyuncu ödülünü THF yönetim Kurulu Üyesi Gamze Çelik, HDİ Sigorta Özel Kaleci ödülünü ise HDİ Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay takdim etti.

Şampiyon Bursa Büyükşehir Belediyesi şampiyonluk kupasını THF Başkanı Mesut Çebi ve HDİ Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay'ın elinden aldı.

Türkiye kupası ikincisi olan Ortahisar Belediyesi'ne ise plaket ve madalyalarını THF Başkan Vekili Kenan Gökmen ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Ali Sosanoğlu verdi.

Final müsabakasında görev alan hakem ve gözlemcilere ise plaketlerini MHGK Başkanı Faruk Akman verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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