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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. hafta erteleme maçında yarın sahasında Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligdeki 9 galibiyetle 6. sırada yer alırken, rakibi ise 2 galibiyetle mücadele ediyor. Maç saat 17.00'de başlayacak ve TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor\'u konuk edecek
23.01.2024 - 15:26,
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. hafta erteleme maçında yarın sahasında Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek.

Ligde şu ana kadar oynadığı 15 müsabakada 9 galibiyet alarak 6. sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2 galibiyeti bulunan rakibiyle TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçı saat 17.00'de başlayacak ve TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.

Kaynak: AA
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