Bursa Büyükşehir Belediyespor, Bigadiç Belediyespor\'u konuk edecek

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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. hafta erteleme maçında yarın sahasında Bigadiç Belediyespor'u konuk edecek.
Ligde şu ana kadar oynadığı 15 müsabakada 9 galibiyet alarak 6. sırada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2 galibiyeti bulunan rakibiyle TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçı saat 17.00'de başlayacak ve TVF Voleybol TV'den yayınlanacak.
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