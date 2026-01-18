Bursa Büyükşehir Belediyespor Avrupa\'da çeyrek final kapısını araladı

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda fırtına gibi esen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da da yoluna kayıtsız devam ediyor.

EHF Avrupa Kupası son 16 Turu ilk maçında, deplasmanda İspanyol ekibi Replasa Beti-Onak ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahadan 25-24'lük galibiyetle ayrılarak tur kapısını araladı. Sports Hermanos Indurain Villalarda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Belediyespor Hentbol Takımı, aldığı galibiyetle çeyrek finale bir adım daha yaklaştı. Rakibi karşısında maçın başında üstünlüğü ele geçiren ve İspanyol ekibine şans tanımayan Belediyespor, mücadelenin ilk yarısını 15-9 önde tamamladı.

İkinci yarıda zaman zaman zorlansa da üstünlüğü kaptırmayan Belediyespor Hentbol Takımı, karşılaşmayı da 25-24 kazandı. Bu sonuçla Büyükşehir Belediyespor, 24 Ocak'ta Bursa'da oynanacak rövanş öncesinde avantaj elde etti. Kupada daha önce Yunanistan ekibi AEK Athens'i saf dışı bırakan Belediyespor Hentbol Takımı, Replasa Beti-Onak'la sahasında oynayacağı rövanş maçında alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte adını çeyrek finale yazdıracak.

Öte yandan geçtiğimiz sezonu HDI Sigorta Türkiye Kupası'yla kapatan yeni sezona ise Süper Kupa zaferiyle başlayan Belediyespor, başarılı performansını ligde de sürdürürken, yenilgisiz liderlik koltuğunda oturuyor. - BURSA