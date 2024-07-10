Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranççıları Çeşme Turnuvasında Başarılı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranççıları Çeşme Turnuvasında Başarılı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranççıları Çeşme Turnuvasında Başarılı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranççıları, Çeşme'de düzenlenen 10. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda başarılı sonuçlar elde etti. Hasan Atış B kategorisinde şampiyon olurken, Necmettin Korkmaz üçüncülük kupasını kazandı. Takım olarak da ikinci olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, birçok madalya kazandı.

10.07.2024 13:12  Güncelleme: 13:13
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Çeşme'de gerçekleştirilen 10. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü satranççıları yine başarılı sonuçlara imza attı.

Bu yıl 10. kez düzenlenen ve ülkemizin en önemli uluslararası satranç turnuvalarından biri olan organizasyonda 20 ülkeden 776 sporcu yarışırken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Hasan Atış 9 maçta 8 puan alarak B kategorisi şampiyonu oldu. Aynı kategoride yarışan Bursa Büyükşehir Belediyespor A takım kaptanlarından Necmettin Korkmaz da 7 puanla üçüncülük kupasını kazandı. Bursa Büyükşehir Belediyespor B kategorisinde Hasan Atış, Necmettin Korkmaz ve Burak Alp Mutlu'nun puanlarıyla takımlar sıralamasında ikinci olarak bir kupa daha kazanırken, Hasan Atış en iyi Türk sporcu, Necmettin Korkmaz en iyi üçüncü Türk sporcu madalyalarını da kazanmayı başardı. C kategorisinde yarışan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu İsmail Çınar Keloğlu ise genel sıralamada dördüncü olurken, en iyi üçüncü Türk sporcu olarak iki madalya kazandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranççıları Çeşme Turnuvasında Başarılı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Satranççıları Çeşme Turnuvasında Başarılı - Son Dakika
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