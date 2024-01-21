09:58 •
Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildi, 14 terörist etkisiz hale getirildi•
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-27 mağlup etti.
Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 16-15 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 35-27 kazandı.
Son Dakika › Spor › Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-27 mağlup etti - Son Dakika