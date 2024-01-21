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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-27 mağlup etti - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-27 mağlup etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-27 mağlup etti. Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 16-15 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 35-27 kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa\'yı 35-27 mağlup etti
21.01.2024 - 17:37,  Güncelleme: 17:38
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 15. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-27 mağlup etti.

Marmaraereğlisi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 16-15 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı 35-27 kazandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tekirdağ Süleymanpaşa'yı 35-27 mağlup etti - Son Dakika
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