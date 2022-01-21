Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 16. haftanın açılış maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu. Ligde oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 9 yenilgi alarak haftaya 9. sırada başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15 maçta 12 galibiyeti bulunan ve 2. sırada yer alan Ziraat Bankkart ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Ligin ilkyarısında Ankara'da oynanan karşılaşmada 3-1 mağlup olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasındaki karşılaşmanın ilk setini 25-21 kaybetti. İkinci sette de konuk Ziraat Bankkart'ın 25-23'lük üstünlüğüne engel olamayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü seti de 25-13 kaybetti ve maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Ahmet Oğuzhan Ünal

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Burakhan Tosun, Murilo Radke, Dmitrii Bahov, Fatih Eren Uğur, Berk Dilmenler, Burhan Zorluer (Ahmet Karataş (L), Umut Özdemir, Berkün Eber Üstündağ, Serhat Fatih Uzun)

ZİRAAT BANKKART: Halil İbrahim Yücel, Faik Samet Güneş, Aykut Gedik, Bennie Tuinstra, Bedirhan Bülbül, İzzet Alp Akkuş (Murat Tokgöz (L), Berkay Bayraktar, Muhammed Ertuğrul, Burak Topçu)

SETLER: 21-25, 23-25, 13-25

SÜRE: 82 Dakika (28, 29, 25) - BURSA