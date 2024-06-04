Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan Altın Madalya Kazandı

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün dünya şampiyonu milli sporcusu Aysel Özgan, Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

İspanya'nın Granada kentinde 30 Mayıs'ta başlayan ve 7 Haziran'a kadar devam edecek organizasyonda 10 metre havalı tabanca P2 (SH1) kategorisinde mücadele eden Aysel Özgan, tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Daha önce dünya rekoru kırarak şampiyon olan ve bu kategoride zirveye çıkan ilk Türk kadın sporcu olan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan, başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Şampiyonada elemeleri dördüncü olarak tamamlayan Aysel Özgan, final atışlarında ise zirveye çıkmayı başardı. Büyükşehir Belediyesporlu Aysel Özgan, final atışlarında 234,9 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce 2008, 2012, 2016 ve 2020 Paralimpik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Belediyesporlu Aysel Özgan, 2024 Paris Paralimpik Olimpiyat Oyunları'na da katılmaya hak kazanmıştı.

Aysel Özgan'ın kazandığı başarıdan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, "Kulübümüz sporcularının hem ulusal hem de uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri dereceler bizleri gururlandırıyor. Sporcumuz Aysel Özgan'ı kazandığı başarı nedeniyle tebrik ediyorum" dedi. - BURSA