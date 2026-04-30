Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler Türkiye Şampiyonası\'nda 3 madalya kazandı

30.04.2026 12:09  Güncelleme: 12:10
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Kars'ta düzenlenen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçiler 3 madalya kazandı. Kars İsmail Aytemiz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'na 81 ilden bin 504 sporcu katılırken, serbest stilde 415 dereceye grime mücadelesi verdi. Büyük heyecanın yaşandığı organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Taha Öztürk 62 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada mücadele eden diğer Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçilerden Ömer Murat 44 kiloda, Hamza Yakup Oran ise 100 kiloda üçüncülük kürsüsünde yer aldı. - BURSA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
