Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Kanocular Slovakya'da Madalyaları Topladı - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Kanocular Slovakya'da Madalyaları Topladı

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Kanocular Slovakya\'da Madalyaları Topladı

Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Kano 37. Uluslararası Bratislava yarışlarında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, yine madalyaları topladı. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu kanocular, milli formayla 4 madalya kazandı.

27.05.2024 11:03  Güncelleme: 11:05
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Slovakya'da düzenlenen Durgunsu Kano 37. Uluslararası Bratislava yarışlarında Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, yine madalyaları topladı.

Başkent Bratislava'da gerçekleştirilen organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Emircan Ayaklı, Bedirhan Çıktay ve Simge Kaya mücadele ederken, kulübün sporcuları milli formayla 4 madalya kazandı. Milli Takım yarışları 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlarken, 8 madalyanın 4'ünü Bursa Büyükşehir Belediyesporlu kanocular kazandı.

24-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Durgunsu Kano 37. Uluslararası Bratislava yarışlarındaBursa Büyükşehir Belediyespor'dan Bedirhan Çıktay U23 C1 5000 metrede birinci olurken, U23 C2 500 metrede ikincilik kürsüsünde yer aldı. Bedirhan Çıktay U23 1000 metre yarışında ise üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda madalya kazanan bir diğer Büyükşehir Belediyesporlu kanocu ise Emircan Ayaklı oldu. Milli sporcu, U23 K1 200 metre yarışını ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazanırken, U23 K1 500 metre b finalinde ise ilk sırada yer aldı. Bu sonuçlarla Bursa Büyükşehir Belediyesporlu kanocular organizasyonu 4 madalyayla tamamlamış oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Kanocular Slovakya'da Madalyaları Topladı - Son Dakika

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